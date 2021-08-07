Уфа, 7 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с 2022 года в стране будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом глава государства сказал 6 августа во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Лассельсбергер».

Stephen Codrington Добыча угля

«Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых», — сказал президент России.

Он также отметил, что повышение НДПИ касается и металлургической промышленности.

Кроме того, президент напомнил, что правительство России уже ввело повышенные вывозные пошлины на продукцию металлургической промышленности. Те средства, что бюджет от этого получает, будут направлены в сферу строительства, в том числе и на производство стройматериалов.