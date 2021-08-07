Вашингтон, 7 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Американская компания Virgin Galactic начала продажу билетов на суборбитальный рейс на космопланах SpaceShipTwo за $450 тыс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ronrosano Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity

Компания Virgin Galactic разработала космопланы серии SpaceShipTwo для организации туристических суборбитальных полётов. Из-за задержек в графике испытаний в 2018 году компания приостановила ранее запущенную продажу билетов.

В августе 2021 года компания вновь начала сбор заявок от потенциальных космических туристов. Стоимость билета начинается от $450 тыс.

Предварительную готовность к суборбитальному полёту подтвердили более 600 человек. Планируется, что следующий старт космоплана VSS Unity состоится в конце сентября текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полёт в составе экипажа космоплана VSS Unity.