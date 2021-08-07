Монако, 7 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» и команда «Нант» сыграли боевую ничью в первом матче французской Лиги 1. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

John Fischer Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Луи II» в Монако и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл португальский полузащитник хозяев Желсон Мартинш, отличившийся на 14-й минуте, на что гости ответили голом своего камерунского защитника Жана-Шарля Кастеллетто.

Отметим, во втором туре французской Лиги 1 «Монако» сыграет 13 августа на выезде с клубом «Лорьян», а «Нант» 15 августа примет у себя команду «Метц».