Вашингтон, 7 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Вестерн «Мужские слёзы» режиссёра Клинта Иствуда выйдет в кинопрокат 17 сентября 2021 года. Об этом говорится в трейлере фильма, опубликованном на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.

Цитата из к/ф «Наркокурьер». Реж. Клинт Иствуд. 2018. США Клинт Иствуд

В основу сценария нового фильма Иствуда лёг одноимённый роман американского писателя Ричарда Нэша, опубликованный в 1975 году. «Мужские слёзы» станет первой режиссёрской работой Иствуда после фильма 2019 года «Ричард Джуэлл».

В работе над новым фильмом четырёхкратный лауреат «Оскара» совмещал режиссёрскую работу с исполнением главной роли. В актёрский состав также входят Дуайт Йоакам, Эдуардо Минетт, Фернанда Уррехола, Наталья Травен, Горасио Гарсиа Рохас и другие.

Одновременно с выходом в кинопрокат фильм станет доступен на видеостриминговом сервисе HBO Max. В российских кинотеатрах показ «Мужских слёз» начнётся на день раньше — 16 сентября.