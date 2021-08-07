Иркутск, 7 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании, посвященном борьбе с пожарами и паводками в регионах, которое провёл накануне, 6 августа, президент России Владимир Путин. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из видео Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с лесными пожарами в регионе

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«Всего у нас, по состоянию на сегодняшний день, зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади около 100 тысяч гектаров. Я ввёл режим регионального ЧС, где приостановил деятельность всех лесохозяйственных, лесозаготовительных работ. В зоне постоянного контроля два района: Катангский, который находится на границе с Якутией, и Киренский районы», — доложил Игорь Кобзев.

Глава региона предложил использовать взлётно-посадочную полосу в Усть-Илимске для воздушных судов Авиалесоохраны, которая борется с лесными пожарами.

«Протяжённость взлётно-посадочной полосы в городе Усть-Илимске превышает три километра. Мы готовы ввести её в эксплуатацию в следующем году. Можно рассматривать аэродром для базирования Авиалесоохраны, это позволит полностью охватить всю северную территорию. Конечно, это позволит повысить оперативность реагирования при возникновении пожаров», — сказал Игорь Кобзев.

Кроме того Игорь Кобзев подчеркнул, что правительство Иркутской области полностью поддерживает предложение министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева о необходимости вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было до 1997 года, и прилегающей к ним территории — 5 километров от границы арендованного участка; установить ответственность за непринятие мер и нарушение конкретного предельного срока.

«Анализ природных пожаров в Иркутской области в 2019 году показал, что более 90 процентов всех термоточек находится в зоне хозяйственной деятельности арендаторов лесных участков, в зоне лесозаготовок», — подчеркнул Евгений Зиничев.

Также Игорь Кобзев поддерживает предложение министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова об усилении существующих группировок высокопрофессиональных парашютистов-десантников. В настоящий момент в Иркутской области базируются 44 человека.

«Нужно учитывать сезонность рисков возникновения лесных пожаров. В Иркутской области он длится с 1 апреля по 1 октября. В этот период необходимо набирать полный штат работников, которые будут участвовать в тушении лесных пожаров и оперативно реагировать на возникновение возгораний», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в семи районах Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров.

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