Нью-Йорк, США, 7 августа 2021, 08:11 — REGNUM Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 6 августа одобрила предложение электронной биржи Nasdaq обязать практически все компании, акции которых торгуются на бирже, включать в состав совета директоров не менее одной женщины и одного представителя ЛГБТ-сообщества или этнического меньшинства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЛГБТ. США
ЛГБТ. США
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Сегодня комиссия одобрила предложенные Nasdaq Stock Market LLC изменения правил, касающиеся разнообразия в советах директоров».
член SEC Элад Ройзман

От компаний, которые не будут соблюдать новые правила, потребуют публично объяснить причины своих действий, обращение их акций на бирже может быть прекращено.

Своё предложение Nasdaq внесла регулятору в декабре 2020 года. Инициаторы нововведения утверждают, что провели более 20 исследований, якобы установивших прямую связь между гендерным и этническим разнообразием совета директоров компаний и финансовыми результатами её деятельности.

По данным газеты The New York Times, в настоящее время из примерно 3,2 тыс. компаний, представленных на бирже Nasdaq, около 75% не отвечают новому критерию.

Как сообщало ИА REGNUM, пять из ста женщин в Южной Корее занимают руководящие должности в компаниях страны.

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