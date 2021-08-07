Нью-Йорк, США, 7 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 6 августа одобрила предложение электронной биржи Nasdaq обязать практически все компании, акции которых торгуются на бирже, включать в состав совета директоров не менее одной женщины и одного представителя ЛГБТ-сообщества или этнического меньшинства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

член SEC Элад Ройзман «Сегодня комиссия одобрила предложенные Nasdaq Stock Market LLC изменения правил, касающиеся разнообразия в советах директоров».

От компаний, которые не будут соблюдать новые правила, потребуют публично объяснить причины своих действий, обращение их акций на бирже может быть прекращено.

Своё предложение Nasdaq внесла регулятору в декабре 2020 года. Инициаторы нововведения утверждают, что провели более 20 исследований, якобы установивших прямую связь между гендерным и этническим разнообразием совета директоров компаний и финансовыми результатами её деятельности.

По данным газеты The New York Times, в настоящее время из примерно 3,2 тыс. компаний, представленных на бирже Nasdaq, около 75% не отвечают новому критерию.

Как сообщало ИА REGNUM, пять из ста женщин в Южной Корее занимают руководящие должности в компаниях страны.