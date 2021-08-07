Москва, 7 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Средняя цена автомобиля на вторичном рынке в России с начала 2021 года к концу июля выросла на 10,6%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажа автомобиля

По итогам июля средняя цена подержанного автомобиля в России составила 761 тыс. рублей. В сравнение с первым месяцем лета стоимость выросла на 1,8%. В июне также наблюдался небольшой рост средней цены на 0,2%.

Всего за первые семь месяцев 2021 года средняя стоимость авто на вторичном российском рынке выросла на 10,6%. В годовом исчислении — в сравнении с июлем 2020 года — рост составил 26,2%.

Рост вторичного рынка объясняется аналогичной динамикой стоимости новых автомобилей. Средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России с августа 2020 года по август 2021 года выросла на 12,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что ключевым фактором роста цен на автомобили в России стала динамика курса рубля.