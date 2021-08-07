Елизово, Камчатский край, 7 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Пожар произошел в хозяйственной постройке в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в здании в садоводческом некоммерческом товариществе «Заводской» в ночь на 7 августа. К моменту прибытия спасателей постройка общей площадью 12,5 квадратного метра была охвачена огнем, также пламя охватило и припаркованный рядом автомобиль. Пожар был ликвидирован, здание и автомобиль спасти не удалось. Среди людей пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля пожар произошел в хозпостройке в селе Соболево на Камчатке. Общая площадь возгорания составляла 28 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было.