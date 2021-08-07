Вашингтон, 7 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Первая попытка сбора пробы грунта планетоходом Perseverance на Марсе завершилась неудачей. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA/JPL-Caltech Марсоход NASA Perseverance (компьютерная графика)

Одной из задач миссии Perseverance является сбор нескольких проб грунта в кратере Джезеро. Планируется, что в будущем собранные образцы будут доставлены на Землю другим космическим аппаратом для анализа.

В начале июля специальные инструменты Perseverance выполнили весь цикл операций по сбору пробы грунта. Данные с приборов показали, что операция прошла в штатном режиме. Однако при последующей проверке пробирки специалистам NASA не удалось обнаружить в ней никакого вещества.

Специалисты NASA приступили к изучению полученных данных. Предварительной версией случившегося называется непредвиденное поведение породы при бурении.

Планетоход Perseverance прибыл на Марс в феврале 2021 года. Вместе с этим аппаратом на Марс также прибыл вертолёт Ingenuity, который использовался для экспериментальной проверки возможности полётов винтокрылых аппаратов в разряженной атмосфере Марса.