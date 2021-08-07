Токио, 7 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Мужчина, ранивший ножом двоих пассажиров поезда в Токио, намеревался сжечь находящихся в вагоне людей. Об этом 7 августа сообщает агентство Kyodo.

T S Поджигатель

Во время инцидента, который произошёл вечером 6 августа в поезде, следовавшем по линии Odakyu, мужчина попытался поджечь в вагоне подсолнечное масло. Бутылка из-под масла и зажигалка позднее были найдены при нём при задержании. Во время допроса 36-летний мужчина заявил, что испытывал желание убивать и выбрал поезд в надежде, что замкнутое пространство поможет добиться больших жертв.

После того как устроивший поножовщину мужчина скрылся с места преступления, он был задержан полицией в магазине, куда явился добровольно и рассказал о содеянном работнику. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина, ранивший ножом двоих пассажиров поезда в Токио, задержан сотрудниками полиции.