Канберра, 7 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Австралии за сутки выявили рекордное за 2021 год число зараженных коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

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В частности, за 6 августа в штате Новый Южный Уэльс выявили 319 новых случаев заражения SARS-CoV-2 — наиболее высокий показатель с начала пандемии. В соседнем штате Виктория выявили 29 зараженных, при этом в регионе продолжает действовать строгий карантин. Еще 13 инфицированных выявили в штате Квинсленд. Отмечается, что большая часть новых случаев заражения связана с распространением «Дельта"-штамма коронавируса.

Всего с начала пандемии в Австралии выявили более 36 тыс. носителей SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране скончались 937 человек.