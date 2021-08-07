Киев, , 07:16 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил о возможном разделе страны под давлением радикально настроенных граждан. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

Цитата из видео. Мураев — Украину может постичь судьба Югославии – есть много заинтересованных в ее развале. 29.06. 2021 г

"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», — сказал Мураев.

По его словам, на Украине уже сейчас наблюдается мобилизация граждан, которых будут использовать для раскачки ситуации и провокаций в Киеве осенью 2021 года. Финансирование этой деятельности, по мнению бывшего Мураев, осуществляется через международный фонд «Возрождение», и в этот процесс вовлечён бывший президент Украины Пётр Порошенко.

«В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», — предположил спикер.

Ранее Мураев заявил, что Украина в результате раздела может потерять восемь областей.

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