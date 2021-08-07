Тегеран, , 07:51 — REGNUM 6 августа премьер-министр Японии Есихидэ Суга в своем послании поздравил иранского президента Эбрахима Раиси с инаугурацией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Есихидэ Суга выразил решимость Японии сотрудничать с Ираном в соответствии с развитием исторических связей с Исламской Республикой.

5 августа Эбрахим Раиси принял присягу на церемонии, состоявшейся в иранском парламенте в Тегеране.

Приведение к присяге президента в Иране основано на статье 121 конституции. Согласно конституции, на церемонии приведения к присяге в парламенте должны присутствовать глава судебной власти и члены Ассамблеи по определению целесообразности.

13-е президентские выборы состоялись одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком дополнительных выборов в 11-й парламент и вторым промежуточным сроком выборов в Совет экспертов.

Из более чем 59,3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, почти 29 миллионов приняли участие в 13-х президентских выборах 18 июня 2021 года. Эбрахим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав более 18 миллионов голосов из почти 29 миллионов бюллетеней.