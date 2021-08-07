Северо-Курильск, Сахалинская область, 7 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Курильской гряды, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

«Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в Северо-Курильске выпадения пепла не фиксировалось. Жители города также не ощутили запаха сероводорода после пеплового выброса на вулкане. В МЧС РФ добавили, что происшествие угрозы для жизни жителей острова не представляло.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко. Тогда шлейф ушел от исполина на пять километров на юго-восток. Этот выброс также не представлял угрозы для жителей курильского острова Парамушир.