Тегеран, 7 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. 6 августа заместитель министра по автомобильному транспорту иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что пограничный терминал «Милак» был закрыт из-за ситуации в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Теймур Багери сообщил эту новость и заявил: «В сотрудничестве с исполнительными организациями, базирующимися в пограничном терминале Милак, и во избежание каких-либо проблем для экономических активистов, иранских торговцев и предпринимателей настоятельно призвали воздержаться от экспорта их транзитных грузов в пограничный терминал Милак до дальнейшего уведомления».

«В этой связи выезд иранских и транзитных грузовиков в Афганистан будет невозможен до дальнейшего уведомления», — подчеркнул он.

В другом месте своего выступления он отметил, что иранские грузовые автомобили и коммерческие грузы, которые транспортируются из Афганистана в Исламскую Республику Иран, смогут въезжать в страну в соответствии с предыдущими договоренностями, достигнутыми в этом отношении.

Подчеркивая важность защиты национальных интересов, Багери сказал: «Мы надеемся, что это не будет долгосрочной проблемой, и мы надеемся, что наша торговля с Афганистаном не будет прервана, чтобы экономические активисты страны могли спокойно продолжать свою деятельность».