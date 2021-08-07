Тегеран, 7 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. 6 августа президент Ирана в своем послании поздравил призеров Олимпийских игр 2020 года, которые проходят в японской столице Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании Раиси поздравил иранских спортсменов с получением красочных медалей. Он пожелал успехов иранским спортсменам и выразил надежду на дальнейшее достижения страны на региональной и международной арене.

В тяжелой атлетике и борьбе вольного стиля Али Давуди и Хасан Яздани получили серебряные медали. Мохаммад Хади Сарави также завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе.

Тем временем иранский стрелок Джавад Форуги и борец Мохамад Реза Джерайе завоевали золотые медали.

В главном соревновании примут участие более 11 000 спортсменов из 206 стран, которые будут соревноваться в 50 дисциплинах.66 спортсменов, включая 56 мужчин и 10 женщин, будут представлять Иран на Олимпийских играх в Токио в 17 дисциплинах.