Улан-Удэ, 7 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии — 1719 человек. Об этом утром 7 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Проходит лечение в стационарах республики 731 (-26) больной. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2541 (-214) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 47 993 (+90) человека.

В реанимации остаются 104 пациента в тяжёлом состоянии (51 — старше 65 лет). В том числе 53 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (30 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 72,9% — из 1002 перепрофилированных коек занята 731.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии — 1714 человек.