Тегеран, 7 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. 6 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 93 086, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 458 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 458 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 93 086», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 34 913 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4381 человек был госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 492 468 пациентов из общего числа 4 092 671 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

6279 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 11 765 528 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.