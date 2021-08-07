Тегеран, 7 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. 6 августа секретарь Ассамблеи по определению целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил на встрече с министром промышленности и торговли Катара, что отношения между Тегераном и Дохой ознаменовали начало мира в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заявив, что отношения между мусульманскими народами имеют огромное значение, Резаи отметил, что Иран за последние 40 лет доказал, что он приветствует сотрудничество со странами региона.

Он также подчеркнул, что Иран и Катар совместно сотрудничают во имя региональной стабильности, отметив, что Иран прорвал блокаду, введенную в отношении Катара некоторыми арабскими странами.

Резаи призвал Катар инвестировать в порты Ирана, особенно в провинциях Бушер и Хузестан, подчеркнув, что Исламская Республика может предоставить Катару доступ к северным рынкам и Кавказу.

Резаи также призвал министра промышленности и торговли Катара Али бен Ахмада Зайда посетить Иран ещё раз, чтобы изучить инвестиционные возможности страны.