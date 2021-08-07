Тегеран, , 09:16 — REGNUM На встрече со спикером Палаты представителей Республики Беларусь Владимиром Андрейченко президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к серьезным сдвигам в отношениях Тегерана и Минска. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 августа.

Раиси заявил, что необходимо задействовать все возможности для осуществления изменений в отношениях между Ираном и Белоруссией, взяв в качестве примера комиссии по совместному сотрудничеству.

Он подчеркнул, что санкции не могут помешать двум странам расширять дружественные связи, отметив, что «США ошибаются, думая, что это может помешать развитию стран, поскольку Иран продолжает двигаться по пути развития через сотрудничество с дружественными странами».

Андрейченко указал на инаугурационное обращение Раиси, заявив, что речь продемонстрировала сильную волю Ирана к развитию.

Он отметил, что санкции западных стран являются препятствием для расширения связей между Ираном и Белоруссией, однако две страны могли бы повысить уровень сотрудничества при взаимной координации.