Тегеран, 7 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. 6 августа спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что мир в Афганистане может быть достигнут только путем диалога между всеми политическими группами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф сделал эти замечания на встрече с президентом Афганистана Мохаммедом Ашрафом Гани в Тегеране.

Глава Афганистана прибыл в Иран, чтобы принять участие в церемонии приведения к присяге президента Эбрахима Раиси. После церемонии, которая состоялась в парламенте Ирана, он встретился с иранским спикером парламента.

Калибаф указал на глубокие общие черты между Ираном и Афганистаном в истории, религии, культуре и языке, представив их в качестве надлежащей основы для расширения связей в политической, экономической и культурной областях.

Он заявил, что Исламская Республика Иран поддерживает любые меры, которые способствовали бы обеспечению устойчивого мира и безопасности, а также предотвращению кровопролития в Афганистане.

Гани, в свою очередь, подтвердил мнение Калибафа об общих чертах между Ираном и Афганистаном как надлежащей основе для укрепления связей.

«Афганский народ не забудет сочувствие и помощь, оказанные народом и правительством Ирана в разные периоды, особенно при приеме афганских беженцев», — подчеркнул Гани.