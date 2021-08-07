Тегеран, 7 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. 6 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что реакция Ирана на любой глупый поступок со стороны враждебных государств будет жесткой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде написал в своем аккаунте в Twitter: «Любые глупые действия против Ирана встретят решительный ответ».

Реагируя на угрозу, высказанную в адрес Ирана премьер-министром Израиля, дипломат подчеркнул, что «в явное нарушение международных норм и принципов израильский режим беззастенчиво угрожает Ирану военными мерами».

Он отметил: «Такое злое поведение проистекает из слепой поддержки, которую оно получает от Запада. Мы четко заявляем: любые глупые действия против Ирана будут встречены решительным ответом».

Кроме того, Хатибзаде выразил надежду, что при взаимной поддержке и сотрудничестве региональных государств им удастся обеспечить мир и безопасность на Ближнем Востоке.