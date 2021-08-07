Тегеран, 7 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. 6 августа спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф подверг критике враждебную политику Соединенных Штатов и введение жестоких санкций в отношении Исламской Республики и России, заявив, что совместное сотрудничество в области военной безопасности в регионе является сильным препятствием для мер США по подрыву безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с председателем Российской Федерации Вячеславом Володиным иранский спикер коснулся стратегических отношений между двумя странами и заявил, что укрепление дружественных отношений Тегерана и Москвы в различных областях, особенно в области экономических и торговых обменов, может сыграть важную роль в обеспечении национальных интересов двух государств.

Он подчеркнул, что использование таких механизмов, как Высшая комиссия по парламентскому сотрудничеству и Совместная экономическая комиссия правительств двух стран, поможет устранить возможные препятствия на пути развития торгово-экономических отношений.

Калибаф отметил, что расширение политического и парламентского взаимодействия, а также двусторонние консультации между Тегераном и Москвой по региональным и международным вопросам приведут к желаемому развитию и углублению сотрудничества, а также к «поражению врагов двух стран».