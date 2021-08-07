Токио, 7 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Не менее 22 случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выявили у людей, задействованных в проведении летней Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

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Отмечается, что за минувшие сутки никто из спортсменов не заразился SARS-CoV-2. Всего с начала Олимпийских игр в Токио выявили коронавирус у 409 лиц, задействованных в проведении мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской столице Токио до 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим состязания летней Олимпиады проходят при отсутствии зрителей на трибунах, а также при соблюдении всех жестких санитарных требований.