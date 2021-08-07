Афины , 7 августа, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Эгейском море у побережья Греции 7 августа произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Эпицентр подземных толчков располагался в 68 км к юго-западу от города Кос (19 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,7 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 3,4.