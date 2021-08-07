Москва, 7 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Первые авиарейсы на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх в Египте загружены на 100%, заявил представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков в интервью газете «Известия».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Египет на карте мира

"Глубину бронирований видим в том числе и по датам детских осенних каникул», — заявил он.

По словам Старикова, такой ажиотаж на авиаперелеты на египетские курорты связан с отложенным спросом. Он отметил, что школьные каникулы в 2021 году пройдут с 4 по 10 октября, поэтому глубина продаж билетов в направлениях в Египет составляет около восьми недель.

Напомним, ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Их приостановили еще в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом, которая квалифицировалась как террористический акт. При этом авиакомпания «Россия» получила разрешение на полеты на эти курорты Египта еще 29 июля. Позднее аналогичное разрешение от Росавиации получили еще восемь авиаперевозчиков.