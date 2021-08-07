Лондон, 7 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Британский Форин-офис призвал граждан немедленно покинуть Афганистан из-за «ухудшения ситуации с безопасностью». Обновлённые рекомендации внешнеполитическое ведомство Великобритании опубликовало 6 августа на своём сайте.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Всем британским гражданам в Афганистане рекомендуется уехать сейчас из-за ухудшения ситуации с безопасностью», — говорится в заявлении.

Одновременно в министерстве посоветовали «не полагаться» на поддержку из Великобритании в условиях кризиса.

«Уровень консульской помощи, которую посольство Великобритании может предоставить в Афганистане, чрезвычайно ограничен, в том числе в условиях кризиса. Не полагайтесь на то, что Форин-офис сможет эвакуировать вас из Афганистана в чрезвычайной ситуации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что террористы после захвата сельских районов в Афганистане продолжили наступление на крупные города. Представитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс заявила, что дальнейшее развитие событий может «погрузить страну в состояние катастрофы».

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