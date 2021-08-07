Иркутск, 7 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Иркутской области в ночь на 7 августа на федеральную трассу Р-258 «Байкал» сошёл камнепад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Clker-Free-Vector-Images Камнепад

По её информации, обвал камней с горы произошёл на участке федеральной автодороги Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Мангутай, между городами Слюдянка и Байкальск. Горная порода, сошедшая ночью, перекрыла одну из трёх полос движения на участке, протяжённостью около 30 метров.

В настоящее время на пострадавшем участке автодороги организовано реверсивное движение, ведутся работы по устранению последствий обвала.

Федеральная трасса Р-258 «Байкал», протяжённостью более одной тысячи километров, продолжает на восток федеральную трассу Р-255 «Сибирь», связывает территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

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