Магнитогорск, Челябинская область, 7 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Жителям посёлков Джабык и Запасное Челябинской области, потерявшим в результате природных пожаров единственное жильё, построят или приобретут новое. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину губернатор области Алексей Текслер.

Kremlin.ru Алексей Текслер

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Всего таких утраченных домовладений насчитывается 30. 17 домов построят, а ещё 13 купят на территории региона. Ещё 36 собственников использовали дома как дачи. «Будем компенсировать таким гражданам метр в метр утраченного, и по желанию либо выплачивать денежную компенсацию, либо строить новое жильё», — сказал Текслер.

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Сейчас идёт строительство 23 домов. Работы планируется закончить к 15 сентября. Всего же в Джабыке и Запасном пострадало 72 дома, из них шесть бесхозных. Пожары перекинулись на населённые пункты в июле.