Вашингтон, 7 августа, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности (DHS) США наблюдает растущую угрозу насилия со стороны людей, которые считают необходимым восстановление бывшего президента США Дональда Трампа в должности. Об этом 6 августа сообщил телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Некоторые теории заговора, связанные с восстановлением в должности бывшего президента Трампа, включают призывы к насилию, если желаемые результаты не будут достигнуты», — утверждают в управлении разведки и анализа DHS.

Высокопоставленный чиновник в ведомстве отметил, что из закрытых сообществ в американском интернете такие призывы переместились на открытые площадки и форумы, сформировав «своего рода медиа-экосистемы».

В отчёте говорится также, что DHS не обладает конкретными доказательствами того, что заговор существует, но по некоторым признакам время для «насильственных действий со стороны заговорщиков может наступить в августе 2021 года».

Читайте также: Заявления Трампа о восстановлении в должности президента назвали опасными