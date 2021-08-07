Магнитогорск, Челябинская область, 7 августа, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Вдове погибшего во время природных пожаров жителя Челябинской области власти выплатили 500 тыс. рублей. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

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«Вдове погибшего гражданина осуществлена выплата в размере 500 тысяч рублей», — сказал чиновник.

Он добавил, что на неотложные нужды по 10 тыс. рублей получили 1400 человек. Ещё 142-м выплатили компенсацию из-за утраченного имущества. Ещё 13 граждан добиваются её в судах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле пожары охватили посёлки Запасное и Джабык. 6 августа Путин посетил Южный Урал, осмотрел пострадавшую территорию и провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в России.