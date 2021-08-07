Исламабад, 7 августа, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Один человек погиб в ходе перестрелки у автомобиля главного министра провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает пресс-служба местной администрации.

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Отмечается, что главный министр Пенджаба Усман Буздар смог добраться домой невредимым после перестрелки. Сам инцидент произошел во время свадебной церемонии в центре провинции Лахоре.

По некоторым данным, погибший мужчина являлся братом депутата провинции Пенджаб Асада Хохара. Нападавшего смогли задержать полицейские, ведется расследование. Источники агентства Синьхуа в пакистанской полиции утверждают, что нападение было совершено по причине личной неприязни.