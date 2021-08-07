Сеул, 7 августа, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1823 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

Из них 1762 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что снова суточный прирост зараженных превысил показатель в 1800 человек. До этого три дня подряд в Южной Корее выявляли более 1700 инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 209 228. Также за минувшие сутки в стране умерли еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 2116 человек.