Ашхабад, , 04:36 — REGNUM Президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана согласились содействовать достижению мира в Афганистане. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам консультативной встречи в туркменской туристической зоне «Аваза», которая проходила 5 и 6 августа.

Карта советского Туркестана Commons.wikimedia.org

Согласно документу, лидеры пяти государств подтвердили, что скорейшее урегулирование ситуации в соседнем Афганистане является одним из важнейших факторов безопасности и стабильности в Центральной Азии.

«В этой связи стороны выразили готовность оказывать всемерное содействие в скорейшем достижении гражданского мира и согласия в афганском обществе», — говорится в распространённом заявлении.

В консультативной встрече приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.

Читайте также: Главы МИД РФ и Туркестана выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане

Ранее ИА REGNUM сообщило, что афганские террористы после захвата сельских районов продолжили наступление на крупные города. Представитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс заявила, что такое дальнейшее развитие событий может «погрузить страну в состояние катастрофы».

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН предупредили о катастрофических последствиях войны в Афганистане