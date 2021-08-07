Вашингтон, 7 августа, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Половина жителей США к 6 августа получили обе дозы вакцины от COVID-19, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

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"Всего вакцинировано 165,9 млн человек, или 50% от общего населения», — говорится в статистическом отчёте ведомства.

По данным CDC, ежедневно в течение последней недели делали в среднем около 699 тысяч уколов. Как минимум одну дозу вакцины уже получили 193,8 млн человек, или 58,4% от населения США. В стране разрешены к применению вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и Janssen.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор штата Нью-Йорк заявил о необходимости лишить права не имеющих прививку от коронавируса обслуживаться в заведениях общественного питания.