Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Власти США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии уже в течение недели, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в американском Конгрессе.

Флаг Белоруссии

По их данным, о новых ограничительных мерах против Белоруссии и ее должностных лиц объявят 9 августа. Введение санкций приурочено к годовщине президентских выборов, проходивших в республике в 2020 году.

Не исключается, что объявление о новых ограничениях будет обнародовано после приезда в Соединенные Штаты оппозиционера Светланы Тихановской. При этом детали новых санкций источник раскрыть отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада, используя санкции, пытаются нащупать слабые точки республики и лишить граждан пенсий и заработных плат. Он добавил, что с таким санкционным давлением Минск еще не сталкивался.

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