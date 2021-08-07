Стокгольм, 7 августа, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Шведский журналист Руне Ланестранд раскритиковал откровенный разговор главы Швеции Анн Линде с российскими пранкерами, в ходе которого она сообщила о финансовой поддержке российского гражданского общества.

Wto.org Анн Линде

«Неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что её настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?» — написал журналист в статье для газеты Ttela.

По мнению Ланестранда, министр во время разговора с незнакомцами фактически призналась, что деньги шведских налогоплательщиков «втихомолку переводятся» на счета в России через третью страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские пранкеры Вован и Лексус во время звонка представились Юлией Навальной, женой осуждённого блогера Алексея Навального. У министра Линде им удалось выяснить, что в Швеции «есть деньги на поддержку гражданского общества» в размере €38 млн на ближайшие пять лет. После инцидента в Стокгольме заявили, что процедуры МИД Швеции недостаточно надёжны.