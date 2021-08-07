Нью-Йорк, США, 7 августа, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 августа — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones в ходе торгов обновили рекордные уровни на фоне позитивного отчёта по американскому рынку труда.

bfishadow Индекс NASDAQ

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 144,26 пункта (0,41%), до уровня 35 208,51 пункта. S&P 500 прибавил 7,42 пункта (0,17%), поднявшись до уровня 4436,52 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 59,36 пункта (0,40%), опустившись до уровня 14 835,76 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,20 (1,74%), до уровня $67,89 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 августа ростом. Лидируют Dow Jones и Nasdaq, немного отстал S&P 500.

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