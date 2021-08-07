Исламабад, 7 августа, 2021, 03:34 — ИА Регнум. 106-летняя женщина Хасин Биби из Пакистана выздоровела после заражения «Дельта"-штаммом коронавируса SARS-CoV-2, передает телеканал ARY News.

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По его данным, пациентка лечилась от коронавирусной инфекции в больнице города Карачи. Ей удалось выздороветь, и ее выписали из медучреждения. По этому случаю работники больницы и родственники Биби преподнесли выздоровевшей торт.

Напомним, разновидность коронавируса SARS-CoV-2, получившая наименование «Дельта», впервые была выявлена на территории Индии, а затем распространилась на другие страны. Ученые утверждают, что этот штамм обладает большей заразностью и более устойчив к прививкам против COVID-19.