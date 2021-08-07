Рамалла , 7 августа, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армии обороны Израиля обстрелял неназванные цели на севере сектора Газа. Об этом в ночь на 7 августа сообщает палестинское агентство WAFA.

btselem Разрушения в Секторе Газа после израильских бомбардировок

По информации, передаваемой с места произошедшего корреспондентом агентства, не менее двух выпущенных БПЛА ракет взорвалось на пустынной сельскохозяйственной территории к северо-западу от города Бейт-Лахия, в результате чего был нанесён материальный ущерб. О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, израильские самолёты вечером 25 июля обстреляли на территории сектора Газа военные объекты палестинского движения ХАМАС. Удар был нанесён в ответ на запуск из Газы воздушных шаров с прикреплёнными к ним взрывчаткой и горючими веществами с целью поджогов на израильской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, США решительно осуждают запуски ракет по Израилю ливанским движением «Хезболла» и призывают Ливан предотвратить эти обстрелы.