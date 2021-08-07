Токио, 7 августа, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Новые эпизоды аниме-сериала «Моя геройская академия» выйдут позже, чем было запланировано. Об этом 7 августа сообщает портал Comicbook.

Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж. Нагасаки Кэндзи. 2018. Япония Эмоции

Создатели шоу объявили, что трансляция 107-й серии (19-й серии пятого сезона) в Японии отложена на неделю из-за Олимпийских игр в Токио, она состоится не 7, а 14 августа 2021 года. Таким образом, международная премьера эпизода также будет отложена.

https://twitter.com/MHAOfficial/status/1423041076424806400

Напомним, в основу аниме-сериала «Моя геройская академия» про мир супергероев легла одноимённая манга Кохэя Хорикоси. Автор публикует её в журнале Weekly Shonen Jump с 7 июля 2014 года.