Вашингтон, 7 августа, 2021, 02:52 — ИА Регнум. В США на аукционе за рекордные $2 млн продана редкая копия игры Super Mario Bros. для консоли Nintendo Entertainment System (NES). Об этом 7 августа сообщает портал GamesRadar+.

Super Mario

Картридж был продан на сайте коллекционеров Rally, отмечается, что начальная цена лота составила $140 тыс. Стоит отметить, что лоты Rally могут быть проданы только в том случае, если инвесторы компании одобрят продажу. Ранее они отклонили предыдущее предложение в размере $300 тыс. и, как показало время, поступили правильно.

Напомним, предыдущий рекорд установила копия игры Super Mario 64, которую продали $1,56 млн. Ещё ранее оригинальную копию игры The Legend of Zelda продали за $870 тыс.