Афины , 7 августа, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Греческие силовики задержали троих подозреваемых в поджогах, заявил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациями Никос Хардалиас в ходе брифинга.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Сообщается, что вероятные поджигатели были задержаны в Фокиде, в Аттике и в городе Каламата на Пелопоннесе. Предполагается, что подозреваемые могут быть причастны к поджогам, которые привели к серьезным природным пожарам в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным на территории Греции бушуют 56 лесных пожаров. Отмечалось, что площадь возгораний продолжает увеличиваться и возникают новые очаги. Огонь уже наносит ущерб как жилым домам, так и действующим на территории Греции предприятиям. В ликвидации возгораний принимают участие 450 спасателей и 150 единиц техники.