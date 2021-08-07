Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Соединенные Штаты решительно осуждают запуски ракет по Израилю ливанским движением «Хезболла» и призывал Ливан предотвратить обстрелы, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

Флаг Ливана

«США самым решительным образом осуждают ракетные обстрелы «Хезболла» Израиля. Это насилие подвергает опасности жителей Израиля и Ливана, а также ставит под угрозу стабильность и суверенитет Ливана», — заявил он.

Прайс добавил, что Вашингтон поддерживает контакты с ливанскими и израильскими военными. Также США призывают власти Ливана взять под свой контроль районы, откуда велись обстрелы, чтобы не дать «Хезболле» возобновить ракетные атаки по Израилю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители одной из деревень на юге Ливана захватили членов ливанской группировки «Хезболла» и конфисковали у них ракетную установку. Они заявили, что пуски ракет ставят под угрозу жизни жителей деревни, так как Израиль ведет по району ответные обстрелы.

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