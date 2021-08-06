Гавана, 7 августа, 2021, 02:18 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 8886 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 439 899. Также за минувшие сутки в стране скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 на Кубе умерли 3259 человек.

Отмечается, что за сутки более 1,5 тыс. зараженных выявили в кубинской столице Гаване, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Также крупные вспышки COVID-19 зафиксированы в провинциях Сьенфуэгос и Сьего-де-Авила. В каждой из них за 6 августа выявили более тысячи зараженных.