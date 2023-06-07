Синьбэй, Тайвань, 7 августа, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Тайваньская компания Gigabyte подверглась хакерской атаке с использованием программ-вымогателей. Об этом 6 августа сообщает портал Mashable.

TheDigitalArtist Хакер

Инцидент произошёл 6 августа 2021 года, отмечается, что он затронул лишь несколько серверов Gigabyte и не коснулся работы производственных систем компании. Представители производителя сообщили журналистам, что службы ИТ-безопасности компании среагировали вовремя, и что атакованные серверы уже подключены к сети.

Хакерская группа RansomExx в свою очередь заявила, что в ходе атаки ей удалось украсть 112 гигабайт данных. Злоумышленники угрожают выложить их в сеть, если Gigabyte откажется им платить.

https://twitter.com/campuscodi/status/1423641575859556352

Для справки: Gigabyte является одним из крупнейших производителей ПК-комплектующих, она выпускает материнские платы, видеокарты и другие компьютерные модули. Компания была основана в 1986 году.