Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Ряд западных стран ведут целенаправленную кампанию против российских вакцин от коронавируса, заявил 6 августа посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий приводится на странице посольства в Facebook.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Запад отказывается признать, что наработки наших учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — сказал дипломат.

В качестве примера он привёл Бразилию, где администрация США использовала представительство минздрава южноамериканской страны для того, чтобы убедить правительство отказаться от вакцины «Спутник V».

Кроме того, отметил посол, в самих США создаются инсинуации о том, что Россия якобы пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава РФПИ назвал инициаторов очернительской кампании против «Спутника V»