Вашингтон, 7 августа, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Ряд западных стран ведут целенаправленную кампанию против российских вакцин от коронавируса, заявил 6 августа посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий приводится на странице посольства в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Запад отказывается признать, что наработки наших учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — сказал дипломат.

В качестве примера он привёл Бразилию, где администрация США использовала представительство минздрава южноамериканской страны для того, чтобы убедить правительство отказаться от вакцины «Спутник V».

Кроме того, отметил посол, в самих США создаются инсинуации о том, что Россия якобы пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации.