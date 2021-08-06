Буэнос-Айрес, 7 августа, 2021, 01:48 — ИА Регнум. План по постепенному снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, представил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе своего обращения к народу.

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"Вакцина — это способ выйти из пандемии, с каждым месяцем мы приближаемся к нему. Мы ответственны за то, чтобы вернуться к прежней жизни», — заявил он.

По словам Фернандеса, с 7 августа постепенно будут сниматься ограничения на число людей, которым разрешено собираться в одном месте. Он добавил, что со временем это даст возможность возобновить обучение в школах. Фернандес отмечает, что, несмотря на пандемию, экономический рост в Аргентине продолжается.

По последним данным, в Аргентине выявили с начала пандемии почти 5 млн зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в республике скончались 107 023 пациента.